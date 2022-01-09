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Büyükköşker güven tazeledi

Büyükköşker güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Sadullah Büyükköşker seçildi.

KİLİS (İHA) - Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden Sadullah Büyükköşker seçildi.

Oda Toplantı salonunda gerçekleştiren seçimlerde Divan Başkanlığına KESOB Başkanı Şevket Memiler, Divan Başkan Vekilliği'ne Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, katip üyeliklere Osman Eray, Mustafa Alpaydın ile Erkut Tosyalıoğlu getirildi. Seçimlere tek liste halinde giren mevcut başkanı Sadullah Büyükköşker, yeniden Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçildi. Büyükköşker, yönetimi şu isimlerden oluştu, Muzaffer Happani, Cemal Polat, Cuma Yaycı, Ökkeş Bozkurt, Cemal Özdemir, Hilmi Öztürk, denetim kurulu üyeliklerine İlyas Yolcu, Mehmet Alioğlu ile Sait Akbekiroğlu seçildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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