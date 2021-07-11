Büyükkılıç, yeniden açılan Hıdırellez yolunu denetledi
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Büyükkılıç, yeniden açılan Hıdırellez yolunu denetledi

Büyükkılıç, yeniden açılan Hıdırellez yolunu denetledi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle kapalı tutulan ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılan Hıdırellez yolunda incelemede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle kapalı tutulan ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu güvenli bir şekilde yeniden ulaşıma açılan Hıdırellez yolunda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Mahallesi Hıdırellez mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin ardından heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan bölgeye gelen Büyükkılıç, Hıdırellez Yolu'nun ikinci etabının da Kurban Bayramı öncesi asfaltlanarak ulaşıma açılacağı müjdesini verdi.

Gece gündüz demeden sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar fedakarca yapılan çalışmalar sonucu heyelan bölgesinde 350 bin ton toprak ve kaya kütlelerinin taşındığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 10 mahallemize hitap eden Erkilet Bulvarı diye bilinen bu güzel yolumuzu daha önce hatırlanacağı üzere hizmete açmıştık. Bir maden işletmesindeki çalışma sonrası toprak kayması nedeniyle bu yolun maalesef kapatılması söz konusu oldu. Bir an evvel standardı yüksek yolumuzun hizmete açılması için, mahalle sakinlerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gece gündüz demeden çalışma yönünde gayret gösterdik, irade sergiledik. Allah'a şükürler olsun gece itibarıyla hizmete açıldı. Gece gündüz çalışıldığı için gece sonuçlandı, hizmete açmış olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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