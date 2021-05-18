Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor
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Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor

Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Politika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda yapımı devam eden yeni mezarlık çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda yapımı devam eden yeni mezarlık çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nı ziyaret eden Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman ile Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da eşlik etti.

Asri Mezarlık ile Erkilet, Argıncık ve İldem mezarlıklarında yeni mezar yeri çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini belirten Büyükkılıç, her bölgenin kendi ihtiyacına hitap edecek şekilde mezarlıkları genişletme çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda 2 bin 450 yeni mezarlık yapıldığını anlatan Büyükkılıç, "İldem'de 450, Argıncık'ta bin 500 ve aynı zamanda Asri Mezarlık'ta 2 bin ilave mezarlık yapılıyor. Yine Asri Mezarlık'ta 6 bin mezar yapılacak kapasite söz konusu, onun da çalışmalarını yapıyoruz. Aynı zamanda mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor
Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor
Kayseri'de yeni mezarlık çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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