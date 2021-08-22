Büyükkılıç: "Yavrularımızın Donanımlı Olması Çok Önemli"

Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Saadet Partisi Teşkilatlanmadan...

Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun ile veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

DOKTOR BAŞKAN, AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Büyükkılıç, 3-6 yaş grubu çocuklara okul öncesi eğitim öğretim hizmeti vermek üzere kurulan Dahi Çocuklar Akademisi açılış töreninde yaptığı konuşmada bir doktor olarak aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet edip, "Bir hatırlatmayı yapmadan geçemiyorum, bizim için hassasiyet oluşturmaya başladı. Kovid 19 dediğimiz korona virüs ya da varyantları ile ilgili bir miktar hareketlilik olduğunu hatırlatmak istiyorum. İki ay önce böyle bir toplumu göremiyorduk, yüz yüze eğitimi konuşamıyorduk, bir araya gelemiyorduk, ticari kurumlarımız kapalıydı, sosyal kurumlarımız kapalıydı, düğünlerimizi yapamıyorduk. Güzel kazanımlarımızı kaybetmemek adına, ya vakayı hastalığı yaşayıp yoğun bakımlarda kalacağız, ya da bu aşığı yaptırıp bağışıklığımızı kazanarak toplum içerisinde yer almaya, bu kazanımlarımızı kaybetmemeye çalışacağımızı hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

"YAVRULARIMIZIN GELECEĞİMİZİ AYDINLATMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Büyükkılıç, kreşleri, ilkokulları, ortaokulları, Fen ve Anadolu liseleri olan Safa Eğitim Kurumları'nın üniversitelerinin de olmasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaygısı ve sevdası olmak ayrı bir anlayıştır. Ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine ve inancına bağlı, bütün bunların yanında geleceğimiz olan yavrularımızın donanımlı olması, günü koşullarına uyarlanması, onların eğitimli olması ve geleceğimizi aydınlatması çok önemlidir. Aranılan bir kuruluş olma adına Safa Eğitim Kurumları'mızı güvenilen ve hakikaten takdir edilen kurum ve kuruluş olarak görmekten sevinç ve kıvanç duyuyoruz. Yavrularımızı geleceğe hazırlayacak olan, üstelik dahi çocuklarımızın körelmesini değil, aksine parlamasını sağlayacak böyle kurum ve kuruluşları oluşturan siz canlarımıza, kardeşlerimize minnet duyuyor, iyi varsınız diyorum. "

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de eğitimin önemine vurgu yaparak, açılışı yapılan yetkin, becerilerini bilen ve kendine güvenen nesillerin ilk adımı olacak olan eğitim yuvasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol, dualar eşliğinde açılışı yapılan Dahi Çocuklar Akademisi Talas Anaokulu sınıflarını gezerek, yöneticiler ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

Birimleri gezi sırasında Özhaseki ile Arıkan bir süre masa futbolu oynadılar.

Kaynak: Habermetre