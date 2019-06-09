Büyükkılıç, "Yaşlılarımıza hürmet, şehrimize bereket"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dualarıyla şehrimizin bereket kaynağı olan yaşlılarımız için Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi yapacaklarını belirtti. İhalesi yapılan merkez gündüz bakım evi gibi hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşlılarımıza hürmette kusur etmemeye çalıştıklarını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılarımıza iki farklı şekilde hizmet verdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Birinci hizmetimiz Huzurevimiz vasıtasıyla yaşlılarımıza sağladığımız barınma hizmeti. Yaklaşık 150 yaşlımıza Huzurevimizde adeta beş yıldızlı kalitede hizmet veriyoruz. İkinci hizmetimiz ise kimsesiz ya da ihtiyaç duyan yaşlılarımıza evlerinde sağladığımız temizlik, bakım ve sağlık desteği hizmeti. Ayda yaklaşık 800 yaşlımıza bu hizmeti sunuyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde yeni bir hizmete daha başlayacaklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Mimarsinan Parkı içerisine yapacağımız Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin ihalesini tamamladık. Kısa sürede yapımına başlayacağız ve inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezimizle de yaşlılarımıza gündüz bakım hizmeti sağlayacağız. Tüm bu hizmetleri en güzel şekilde vererek şehrimizin bereket kaynağı olan yaşlılarımızın duasını almaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza hürmet şehrimize bereket diye düşünüyoruz" diye konuştu.

ŞEHRİN MERKEZİNDE TAM DONANIMLI TESİS

Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Mimarsinan Parkı'nda yapılacak. 515 metrekare inşaat alanlı merkezde dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA