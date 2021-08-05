Büyükkılıç: "YAKTAŞ Geri Dönüşüm Merkezi gibi çalışıyor"
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Büyükkılıç: "YAKTAŞ Geri Dönüşüm Merkezi gibi çalışıyor"

Büyükkılıç: 'YAKTAŞ Geri Dönüşüm Merkezi gibi çalışıyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (YAKTAŞ) tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (YAKTAŞ) tesislerinde incelemelerde bulundu. Büyükkılıç, YAKTAŞ'ın kömür satışında şehirde bir denge unsuru olduğunu belirterek, aynı zamanda alt yapı malzemelerini ayrıştırılması noktasında da adeta geri dönüşüm merkezi gibi hizmet verdiğini söyledi.

Doğaya ve insana karşı saygılı, yenilikçi, emeğe değer veren, yeni projeleri ile şehre ve ülkeye hizmet etmeyi amaçlayan YAKTAŞ tesislerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selman Sürmelioğlu'ndan bilgiler aldı. Yol, kaldırım gibi alt yapı çalışmalarında açığa çıkan yapı malzemelerinin ayrıştırılması ve yeniden ekonomiye kazandırılması noktasında yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Büyükkılıç, tesislerde adeta geri dönüşüm niteliğindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "YAKTAŞ'ımız odun-kömür konusunda gerekli çalışmaları ile şehrimizde denge unsuru olarak satışlarını yapıyor. Ama bunun yanında yollarımızı yenilerken, kaldırımlarımızı, kilit parke, bordürlerimiz ve oradan çıkan malzemeleri geri dönüşüm mantığı içerisinde ayrıştırmak suretiyle yine YAKTAŞ marifeti ile satışı sağlanıyor. Vatandaşımız tarafından uygun fiyata kendi imkanları ile yapacakları hizmetlerde kullanması sağlanıyor" diye konuştu. Yapılan hizmetlerle birlikte israfa da fırsat verilmediğini vurgulayan Büyükkılıç, "Adeta bir geri dönüşüm merkezi niteliğinde çalışmalar sürüyor. Ben ilgili birimlerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin bir tarafını yenilerken, bir taraftan da eski çıkan ürünlerin de değerlendirilmesi konusundaki gayretimizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, her konuda kazan-kazan politikası ile Kayseri'ye katkı sağlamaya özen göstereceklerinin altını çizdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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