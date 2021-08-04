Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
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Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi

Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (YAKTAŞ) tesislerini denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Enerji Tarım Hayvancılık Ticaret Anonim Şirketi (YAKTAŞ) tesislerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YAKTAŞ tesislerini denetleyen Başkan Büyükkılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selman Sürmelioğlu'ndan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ'ın kömür satışında şehirde bir denge unsuru olduğunu, aynı zamanda altyapı malzemelerinin ayrıştırılması noktasında da adeta geri dönüşüm merkezi gibi hizmet verdiğini belirtti.

Her konuda kazan kazan politikası ile Kayseri'ye katkı sağlamaya özen göstereceklerini anlatan Büyükkılıç, "Adeta bir geri dönüşüm merkezi niteliğinde çalışmalar sürüyor. Ben ilgili birimlerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin bir tarafını yenilerken, bir taraftan da eski çıkan ürünlerin de değerlendirilmesi konusundaki gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi
Başkan Büyükkılıç, YAKTAŞ tesislerini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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