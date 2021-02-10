Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar yatırım toplantısında bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar yatırım toplantısında bir araya geldi

10.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:38
Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar yatırım toplantısında bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir araya gelerek ilçedeki yatırımları değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir araya gelerek ilçedeki yatırımları değerlendirdi.

Toplantıya, Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yatırımcı daire başkanları da katıldı.

Büyükkılıç, ilçelerde yaptıkları toplantılarda 2020 çalışmaları gözden geçirdiklerini, 2021'de yapılacak projeleri ele aldıklarını belirtti.

16 ilçeyi ötekileştirmeden hizmet ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ımız, Melikgazi'miz, Talas'ımız, Hacılar'ımız ve İncesu'muz, merkezdeki bu 5 ilçenin ister istemez nüfus potansiyeline bağlı olarak beklentileri farklı oluyor, taşradaki ilçelerimizin beklentileri farklı oluyor. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ötekileştirmeden beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Kocasinan'ımızda da yeni yollar, yeni projeler, kentsel dönüşüm ile yapılması gereken çalışmalar gibi bütün konuları masaya yatırdık. Teşkilatlarımızın her zaman bize katkı sağlayan, yapıcı, yol gösterici, vatandaşlarımızın talebini iletici bağlamdaki görüşlerini de gündemimize alıyoruz. Siyasi partilerin de kamuoyunda yaptıkları açıklamaları göz ardı etmiyoruz, çünkü onları da katkı sağlayıcı olarak değerlendiriyoruz. Bütün bu harmanlama anlayışı içerisinde altyapı kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık."

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da desteklerinden ve emeklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Osman Kavala Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Selami Şahin Demet Akalın Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ölü Türk Uzay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar yatırım toplantısında bir araya geldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 14:45:51. #1.14#
title