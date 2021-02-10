Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar yatırım toplantısında bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile bir araya gelerek ilçedeki yatırımları değerlendirdi.

Toplantıya, Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve yatırımcı daire başkanları da katıldı.

Büyükkılıç, ilçelerde yaptıkları toplantılarda 2020 çalışmaları gözden geçirdiklerini, 2021'de yapılacak projeleri ele aldıklarını belirtti.

16 ilçeyi ötekileştirmeden hizmet ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ımız, Melikgazi'miz, Talas'ımız, Hacılar'ımız ve İncesu'muz, merkezdeki bu 5 ilçenin ister istemez nüfus potansiyeline bağlı olarak beklentileri farklı oluyor, taşradaki ilçelerimizin beklentileri farklı oluyor. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ötekileştirmeden beklentilere cevap vermeye çalışıyoruz. Kocasinan'ımızda da yeni yollar, yeni projeler, kentsel dönüşüm ile yapılması gereken çalışmalar gibi bütün konuları masaya yatırdık. Teşkilatlarımızın her zaman bize katkı sağlayan, yapıcı, yol gösterici, vatandaşlarımızın talebini iletici bağlamdaki görüşlerini de gündemimize alıyoruz. Siyasi partilerin de kamuoyunda yaptıkları açıklamaları göz ardı etmiyoruz, çünkü onları da katkı sağlayıcı olarak değerlendiriyoruz. Bütün bu harmanlama anlayışı içerisinde altyapı kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık."

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da desteklerinden ve emeklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin