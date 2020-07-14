Büyükkılıç ve belediye başkanları Turkuaz Seramik'i gezdi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Turkuaz Seramik fabrikasını gezerek, üretim hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan Turkuaz Seramik fabrikasını gezerek, üretim hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İncesu OSB'ye gitti.

Firmanın İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika binasını gezen Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarına Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Özkaya eşlik etti.

İncesu OSB'nin Kayseri'de önemli bir yatırım merkezi olma yolunda büyümeye, gelişmeye devam ettiğini ifade Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve Kayseri'mizin gururu olan Turkuaz Seramik fabrikamızı incelemekten, onun ürünlerini görmekten mutluluk duyduk. Belediye başkanları olarak sanayicilerimizin yanında yer almak, onları dinlemek, onları yüreklendirmek, varsa belediyeler olarak çözmemiz gereken sorunları takip etmek bizim görevimiz. Kayseri'nin endüstri ve ticaretin merkezi olduğunu bir kez daha gözlemlemiş oluyoruz."

İncesu OSB'ye ulaşımın kolay olduğunu belirten ve sahip olduğu imkanları anlatan Büyükkılıç, yatırımcıları burada davet etti.

Kaynak: AA