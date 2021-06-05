Büyükkılıç ve Başkanların "Çevre Günü" Duyarlılığı
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Büyükkılıç ve Başkanların "Çevre Günü" Duyarlılığı

Büyükkılıç ve Başkanların 'Çevre Günü' Duyarlılığı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nın koordine ettiği 5 Haziran Çevre Günü kapsamında Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nın koordine ettiği 5 Haziran Çevre Günü kapsamında Ali Dağı'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki yürüyüş parkurunda yaklaşık 9 kilometre yürüyüş yaparak, "Daha temiz bir çevre, yaşanabilir bir Türkiye için farkındalık oluşturmak adına yürüyüşümüzü gerçekleştirdik" dedi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ali Dağı'na yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile birlikte katıldı. Yürüyüşte, Özhaseki ve Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları da yer aldı.

ÇEVRE GÜNÜ'NDE FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sırasında, Ali Dağı'na fidan dikildi. 5 Haziran Çevre günü dolayısıyla bir arada olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Daha yeşil, daha temiz bir Kayseri için vatandaşlarımıza çevre duyarlılığının aşılanması gerekiyor. Bugün daha temiz bir çevre, yaşanabilir bir Türkiye için farkındalık oluşturmak adına yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yaklaşık 9 kilometre kadar yol yürüdük. Ali Dağı'na fidan dikimi yapıldı. Gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha temiz bir Kayseri bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmasını gönülden rica ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, selamlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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