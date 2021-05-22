Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
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Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının "Telafide Ben de Varım" toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığının "Telafide Ben de Varım" toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu toplantıya başkanlık makamından video konferans yöntemiyle katılan Büyükkılıç, Bakan Selçuk'a gerek salgın sürecindeki gerekse genel işleyişteki görüşlerini aktardı.

Önemli ve anlamlı bir toplantıda bir arada olmanın memnuniyetini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Eğitim konusunda gerçekten sizin gibi bir bakanımızın olması bir şans. Çünkü bu işin içerisinden gelen birisiniz. Öğrencilerimizle, velilerimiz ve gençlerimizle ilgili yapılacak çalışmalarda her kesimi gündeme almalıyız. Yavrularımız gelişme çağında. Bu yavrularımızın olgunlaşmasını sağlayacak, devletimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, kültürümüzün, inancımızın adeta kendi mayasında olmasını sağlayacak çalışmalar yapılması lazım. Milli Eğitimimizin de bu arada çok güzel politikaları var. O açıdan hem takdir ediyor hem de bu konuda mutlaka kontrollü olarak emin ellerde yapılmasının sağlanmasını istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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