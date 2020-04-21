Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına video konferansla katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirilen, "Kovid-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirilen, "Kovid-19 Salgını Sonrası: Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında şehirleri bekleyen riskler ve şehirleri geliştirme noktasında oluşacak yeni fırsatlar konusu ele alındı.

Toplantıda, ayrıca şehirlerin en önemli sorunlarından biri olan güvenlik konusu da öncelikli olarak istişare edildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TBB Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Kaynak: AA