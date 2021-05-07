Büyükkılıç, trafiği rahatlatacak o bulvarı denetledi
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Büyükkılıç, trafiği rahatlatacak o bulvarı denetledi

Büyükkılıç, trafiği rahatlatacak o bulvarı denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı'na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan 30 metre genişliğindeki bulvarda yürütülen çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve Talas Atatürk Bulvarı'na bağlantı yapılacak olması nedeniyle özel önem taşıyan 30 metre genişliğindeki bulvarda yürütülen çalışmaları denetledi. Büyükkılıç, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlatıcı önemli bir arter kazandırılacağını söyledi.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde devam eden çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, yolun hayati bir önem taşıdığını belirterek, hem mesafe açısından hem de imarlı bir yolun ortaya çıkması açısından yaklaşık 5 kilometrelik çok önemli bir yolun hayata geçeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, "Erciyes Bulvarı ve Şehit Komandolar Caddesi arasında imar planında 30 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğundaki yolun yapım çalışmaları imar planına uygun olarak devam etmektedir. Güzergah üzerindeki mülkiyetlerin İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yola terki gerçekleştirilmiştir. Yol güzergahında kalan yapı ve benzeri imalatların yıkımı büyük ölçüde tamamlanarak yol platformu oluşturulmuştur" diye konuştu.

Yol çalışmalarında kazı ve dolgu işlerinin yürütüldüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bu kapsamda işin yaklaşık yüzde 70'lik kısmı tamamlanmıştır. Yol güzergahında altyapı kurumlarınca yapılacak gerekli imalatlar için ihale hazırlıkları gerçekleştirilmektedir" dedi.

Büyükkılıç, yolun 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanması planlandığını, yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğini rahatlatıcı önemli bir arter kazandırılacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Büyükkılıç, trafiği rahatlatacak o bulvarı denetledi
Büyükkılıç, trafiği rahatlatacak o bulvarı denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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