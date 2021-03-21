Büyükkılıç, "Ticaretin anayasası yeniden yazılacak"
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Büyükkılıç, "Ticaretin anayasası yeniden yazılacak"

21.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:57
Büyükkılıç,

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'de sürdürülen kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 aylık süreç içerisine dahil edildiğini belirterek, "Tarihi manada ticaretin anayasası belki...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri'de sürdürülen kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 12 aylık süreç içerisine dahil edildiğini belirterek, "Tarihi manada ticaretin anayasası belki yeniden yazılacak" dedi.

Kayseri'nin 6 bin yıllık ticari, tarihi ve kültürel geçmişe sahip örnek bir turizm şehri olarak anılması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin dört bir yanında devam eden kazı çalışmalarının 12 ay boyunca yapılabileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kazı çalışmaları ile ilgili Kayserimizi 12 aylık süreç içerisine dahil ettiler" dedi.

Kentin tarihi ve kültürel zenginliği ile turistik yönünü tüm dünyaya göstermek için çalışmaları 12 aya yaydıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan 6 bin yıllık Kültepe Ören Yeri'nde kazı çalışmalarımız devam ediyor ve kazı çalışmaları 12 aya yayıldı. Orada yapacağımız müze de çok önemli ve anlamlı bir müze olacak. Tarihi manada ticaretin anayasası belki yeniden yazılacak" diye konuştu.

Kültepe'deki kazı çalışmalarının yanı sıra şehrin dört bir yanında kazı çalışmaları yapıldığını da vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Selçuklu dönemi için çok önemli bir yere sahip olan Keykubat Tepesi'nde bulunan Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları, 7.5 milyon yıllık Afrika ve Asya'daki türlerinden üçte biri kadar büyük canlılara ait bulunan fosil araştırması devam ediyor. Bir de yeni olarak bizim Kızıltepe'de yaptığımız çalışma var. Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalan Kızıl Köşk'teki çalışmaları belediye olarak biz sürdürüyoruz. Bütün bunlarla ilgili bölgemizin doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde kazı çalışmalarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin bu anlamda cazibe merkezi haline geldiğini, bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. - KAYSERİ

Büyükkılıç, 'Ticaretin anayasası yeniden yazılacak'
Büyükkılıç, 'Ticaretin anayasası yeniden yazılacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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