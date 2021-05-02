Büyükkılıç'tan yeni fidanlık müjdesi
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Büyükkılıç'tan yeni fidanlık müjdesi

Büyükkılıç'tan yeni fidanlık müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı projeleri kapsamında kenti güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanların yetiştirilmesi için "Yeni Fidanlık" yapılacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılı projeleri kapsamında kenti güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanların yetiştirilmesi için "Yeni Fidanlık" yapılacağını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı bünyesinde kentteki park, bahçe ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere fidanların ve bitkilerin üretileceği Yeni Fidanlık projesinin yapımına 2021 yılı içerisinde başlanması planlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, şehrin daha güzel ve daha yeşil bir görünüme sahip olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde kentimizi güzelleştirmek amacıyla bitki ve fidanlar yetiştirilecektir. Şehrin ağaçlandırılmasında önemli bir görev üstlenecek olan yeni belediye fidanlığı için 2021 yılında çalışmalara başlanacak" diye konuştu.

Büyükkılıç, içerisinde pek çok türden fidanın yetiştirileceği Büyükşehir'in fidanlığı ile şehrin ağaç ihtiyacının hızlı, etkin ve daha az maliyetle karşılanacağını ifade etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan yeni fidanlık müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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