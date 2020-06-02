Büyükkılıç'tan "yatırım" toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki daire başkanlıkları ve alt yapı kuruluşlarıyla yatırımları konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki daire başkanlıkları ve alt yapı kuruluşlarıyla yatırımları konuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan Büyükkılıç, yatırımlarla ilgili bir araya geldiklerini ve bunları detaylarıyla ele aldıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs salgınında bir süreç yaşandığını ancak bu süreçte dayanışma içerisinde Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen bütün görevleri yerine getirdiğini kaydetti.

Bu yıl yapılacak yatırımlarla ilgili projelerin hazırlıklarını gözden geçirdiklerini ve uygulama açısından değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, insanların beklentilerini karşılamak için ekipleriyle birlikte gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, yaklaşık on yıldır kullanılan ve yıpranma sürecine giren asfaltlarla ilgili çalışmaları tüm bölgelerde tamamladıklarına da değinen Büyükkılıç, "Hiçbir mazerete sığınmadan önümüzdeki dönemde Kayseri'mizi daha da yaşanılabilir, daha konforlu ve güvenli, huzurlu yapmak için çalışmalarımızı sürdürdük. Gayretli, çalışkan, deneyimli Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ve KASKİ'miz de çalışan arkadaşlarımıza ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Büyükkılıç, yeni dönemde maske, mesafe ve temizliğin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, KASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA