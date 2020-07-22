Büyükkılıç'tan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
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Büyükkılıç'tan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

Büyükkılıç'tan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı
22.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:55

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

İl Müftüsü Şahin Güven'i kabul eden Büyükkılıç, vakfın ülke genelinde başlattığı "Vekaletle Kurban Bağışı Kampanyası" kapsamında "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla sürdürdüğü organizasyona destek olmak için bağış yaptı.

TDV'ye vekaletle kurban bağışında bulunan Büyükkılıç, insanlığa hizmet sevdasıyla böyle bir gayretin içerisinde yer alan vakfa teşekkür etti.

Bağışın, 65 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce insanlığa hizmet sevdasıyla böyle bir gayretin içerisinde olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizler de güvenilen bir kurum olarak yanınızda yer aldığımızı ve bu sene de yine yer alma konusunda irade gösterdiğimizi paylaşmak istiyorum. Cenabı Allah riyadan korusun. Rızasına uygun kabul etsin diyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Güven de Büyükkılıç'ın her zaman Türkiye Diyanet Vakfı'nın yanında olduğunu belirterek yardımlarını ve desteklerini hiç eksik etmediğini söyledi.

Güven, kurban bağışının ardından Büyükkılıç'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA

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