Büyükkılıç'tan Trafik Sinyalizasyon Merkezi Projesi'nde sona doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkanı sağlayacak ve sona doğru yaklaşılan Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesini yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç'ın, artan araç sayısıyla birlikte trafik yükünün artacağını öngördükleri için "150. Yılda 150 Proje" arasında yer verdiği Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinin bu yıl hayata geçiriliyor.

Sona yaklaşılan projede yerinde incelemelerde bulunan Büyükkılıç, son durum hakkında bilgiler aldı. Büyükkılıç, güvenli ve akıcı bir trafik için çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiklerini, bu proje ile birlikte sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edilebileceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeler esnasında Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül eşlik etti.

120 KAMERA İLE KENT TRAFİĞİ CANLI DENETLENECEK

Trafik Kontrol Merkezi kapsamında 120 adet kamera montajı planlanırken, 1. fazda 55 kavşak devreye alınarak akıllı kavşak altyapısı kurulumu 45 gün içerisinde tamamlanacak. 1. fazda 120 adet izleme kamerasının sahada kurulması ile kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiği canlı olarak denetlenebilecek. Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabilecek. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanacak. 2. fazda 60 adet raylı sistem kavşağı kontrol merkezine entegre edilerek, akıllı kavşak haline getirilecek. - KAYSERİ