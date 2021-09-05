Büyükkılıç'tan Talas ve Belsin güzergahı tramvay hattıyla ilgili açıklama
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Büyükkılıç'tan Talas ve Belsin güzergahı tramvay hattıyla ilgili açıklama

Büyükkılıç'tan Talas ve Belsin güzergahı tramvay hattıyla ilgili açıklama
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belsin ile Talas güzergahlarında yapımı devam eden iki ayrı tramvay hattı projesinin aynı anda tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belsin ile Talas güzergahlarında yapımı devam eden iki ayrı tramvay hattı projesinin aynı anda tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Belsin ile Talas güzergahlarında tramvay hattı yapım sürecini yürüten firma yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Firma yetkilileri tarafından yapılan proje ve imalata ilişkin sunumu izleyen ve faaliyetler hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Belsin bölgesindeki yaklaşık 8 kilometrelik tramvay güzergahı ile Talas Hulusi Akar Bulvarı güzergahı üzerinden Furkan Doğan Yurdu diye bilinen Melikgazi sınırları içerisindeki katlı kavşak çalışmalarının olduğu bölgeye erişecek olan 5,5 kilometrelik tramvay hattının imalat çalışmasının aynı süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Toplam 11 tramvay daha alındığında yolcu kapasitesinin artacağını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Toplamda 11 tramvay vagonu alacağız inşallah. Bunlarla birlikte vagonlarımızın sayısı artmış olacak, yolcu kapasitesi, hem de güzergahlarımız böylece yaklaşık 48 kilometreye ulaşmış olacak. Kayserili hemşehrilerimizden de ister istemez bu çalışmalardaki vermiş olduğumuz sıkıntılardan dolayı bize hoşgörü ile yaklaşıp hoş görmelerini bekliyorum. Kayseri, büyükşehirlerin konforunu taşıyan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az yaşatan bir şehir olarak bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda onların konforunu arttırmak, ulaşımdaki sıkıntılarımızı en aza indirgemek amacıyla yaptığımız bu çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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Büyükkılıç'tan Talas ve Belsin güzergahı tramvay hattıyla ilgili açıklama - Haberler
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