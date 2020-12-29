Büyükkılıç'tan 'Ortak' Melikgazi çalışması
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Büyükkılıç'tan 'Ortak' Melikgazi çalışması

29.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:48
Büyükkılıç'tan 'Ortak' Melikgazi çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'nin gelişimi açısından önemli bir toplantı düzenleyerek, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve ilgili bürokratlarıyla çalışma toplantısında 2021 yılında yapılacak hizmetleri değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi'nin gelişimi açısından önemli bir toplantı düzenleyerek, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve ilgili bürokratlarıyla çalışma toplantısında 2021 yılında yapılacak hizmetleri değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda bu kez Melikgazi ilçesini masaya yatıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ile çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ali Süslü ile Melikgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Uğur Benli de hazır bulundu. Başkan Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve bürokratlarımız ile birlikte ortak çalışma toplantısı düzenleyerek, şehrimizin gelişimine yönelik yeni yılda yapacağımız çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Hem ilçelerin, hem de şehrin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Bizleri seven, güvenen, seçen hemşerilerimize hep beraber layık olmaya çalışıyoruz. Hep söylüyoruz ama bir kez daha söyleyelim, en büyük gücümüz birlikteliğimiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan 'Ortak' Melikgazi çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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