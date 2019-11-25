Büyükkılıç'tan öğrencilere ziyaret

25.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:56

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yeni yapılan okul binası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öğrencilere meslek seçimi konusunda da tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kişiliğinize en uygun meslekleri seçin. Fıtratınıza, yeteneğinize uygun olan meslekleri seçmelisiniz ki başarılı olabilesiniz. Mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Önemli olan başarılı olmak, o meslekte kendinizi iyi yetiştirmektir. Zamanında çalışırsanız size kimsenin gücü yetmez. Vaktimizi iyi değerlendirelim. İnsanın kıymetini bilmediği çok şey var. Bunlar üç başlıkta özetlemek gerekirse birincisi vakit. Vaktinizi iyi değerlendirmezseniz, sonra zaman geçer ve 'keşke' demeye başlarsınız ama zaman geri gelmez. İkincisi sağlık konusu. Sağlığı da kaybettiğimizde 'keşke' deriz ama onun da geri gelmesi zordur. Bir de servet denir. Buna imkanlar da diyebiliriz. Vaktinizin, sağlığınızın, imkanlarınızın, ailenizin, vatanınızın, bayrağınızın ve birbirinizin kıymetini bilin."

Kaynak: AA