Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi

Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyadaki sayılı millet bahçeleri arasında yerini alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine, Kayseri tarihinin ve önem arz eden değerlerinin yer alacağı kent müzesi inşa edileceğinin müjdesini vererek, projenin hazırlandığını...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyadaki sayılı millet bahçeleri arasında yerini alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine, Kayseri tarihinin ve önem arz eden değerlerinin yer alacağı kent müzesi inşa edileceğinin müjdesini vererek, projenin hazırlandığını ve yakında ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Kayseri'nin kadim tarihinin yanında özellikle yakın tarihinin yoğun olarak vurgulanacağı Kayseri Kent Müzesi çalışmalarının projelendirme sürecinde son aşamaya gelindi. Kent açısından büyük önem arz eden bu müze, 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak. Müze ve sosyal tesislerle Millet Bahçesi, sosyal etkinlik alanlarının yanında ülkenin en önemli kültür parkı haline gelecek. Başkan Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında yer alan kent müzesi projesine ilişkin yaptığı açıklamada, müzenin, herkesin uğrak yeri olacağını ifade ederek, "Kayseri'mizde kent müzesi adı altında önemli bir başka müze çalışmasını daha yapıyoruz. Kayseri Kent Müzesi, şehrin tarihi süreciyle birlikte Kayseri'nin önem arz eden değerlerini içerisinde barındıracak olan ve Millet Bahçesi'nin içerisinde herkesin bir uğrak yeri olacağına inandığımız önemli bir müze, projesini hazırladık. İnşallah yakında ihalesi var." diye konuştu. Açıklamasında, Büyükşehir Belediyesi olarak mazeret değil, aksine hizmet üreterek çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi tanıtmak adına pek çok konuda, çok sayıda müze inşa etme sürecinde olduklarını belirterek şunları kaydetti;

"Mazeret üreterek değil, tam aksine mazeret üretmeksizin hizmet üretme anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü de paylaşmak istiyorum. Müzeler vatandaşlarımız tarafından oldukça yoğun ilgi görmektedir. Buradan hareketle Kayseri'yi müze şehri değil, müzeler şehri haline dönüştürme anlayışı ile gereken gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir, bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Sürdürmeye devam edecek." - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Eşini boğazından bıçaklayıp, kızını da yaralamıştı! 16 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Deniz Demir Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne 'Kent Müzesi' müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 15:22:59. #1.13#

title