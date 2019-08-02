Büyükkılıç,'tan Kırmızıya Sarı Ol Kampanyası'na Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstikbal Mobilya Kayserispor'un başlattığı Kırmızıya Sarı Ol Kampanyası'na çektiği video ile destek çağrısında bulunurken 100 tişört ile kampanyaya destek verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sezon öncesinde başlattığı Kırmızıya Sarı Ol kampanyasına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç çektiği video ile destek verdi. Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin en değerli markalarından biri olan Kayserisporumuzu canı gönülden destekliyorum. Kırmızıya sarı ol kampanyasına destek olma yolunda tüm hemşehrilerimizi kampanyaya davet ediyorum" diyerek vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Başkan Büyükkılıç videonun sonunda ise, "Her şey Kayseri için her şey Kayserispor için. Ayrıca 100 tişört de benden Kayserispor taraftarına hediye" diyerek 100 tişörtü İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarına hediye etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA