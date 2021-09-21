Büyükkılıç'tan Kayseri'ye Yakışacak Kütüphane Projesi - Haberler
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Büyükkılıç'tan Kayseri'ye Yakışacak Kütüphane Projesi

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Büyükkılıç'tan Kayseri'ye Yakışacak Kütüphane Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak dev kütüphane, 6 bin 100 metrekarelik kapalı alanı ve aynı anda 500 kişinin rahatlıkla faydalanacağı kütüphane olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak dev kütüphane, 6 bin 100 metrekarelik kapalı alanı ve aynı anda 500 kişinin rahatlıkla faydalanacağı kütüphane olarak dikkat çekiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri'ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçiriyor. 1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik önemli bir proje olacak Halk Kütüphanesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalanacak.

"YÜZDE 50'SİNİ BELEDİYEMİZCE, DİĞER KISMINI KÜLTÜR BAKANLIĞIMIZCA YAPILMASI ADINA YETKİ İSTİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'ye yakışır bir kütüphane olmasını istedikleri için çalışma başlattıklarını belirterek, "Bunun için Kültür Bakanlığımız ile bir iş birliği çalışması yaptık. Sağ olsun, onlar da anlayışla karşıladı. Biz de hem merkezi hem de alan itibariyle uygun olacağına inandığımız, Erciyes Üniversite'mize yakın olmasından kaynaklı, herkesin uğrak yeri olacağı bir kütüphane çalışmasını projelendirdik. 6 bin 100 metrekarelik kapalı alanı, 210 kişilik konferans salonu, 240 bin adet kitap kapasitesi, 100 kişilik grup toplantı salonları, aynı anda 500 kişinin rahatlıkla kütüphanemizden oturup, çalışarak istifade edeceği bir projeyi içeren önemli bir çalışma şehrimize yakışacak. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. Büyükkılıç, kütüphanenin yüzde 50 kısmının belediye tarafından, diğer kısmının da Kültür Bakanlığı'nca yapılacağını sözlerine ekledi.

MECLİS'TEN PROTOKOL İÇİN KARAR ÇIKTI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan Meclis Toplantısı'nda, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Projesi" kapsamında yapılması planlanan kütüphane binasının yüzde 50'sine kadar olan kısmının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında desteklenmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

KÜTÜPHANEDEN ZİYADE ORTAK BULUŞMA ALANI OLACAK

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alacak Halk Kütüphanesi içerisinde, çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik konferans salonu gibi işlevler yer alacak.

Yapı içinde bulundurduğu bölümler bakımından farklı yaş gruplarına özel alanların sunulacağı, tüm kullanıcıların ortak olarak kullanabileceği, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeriyor.

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Haber: Büyükkılıç'tan Kayseri'ye Yakışacak Kütüphane Projesi - Haberler
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