Büyükkılıç'tan Kayseri Şeker'e ziyaret

06.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:12

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti.

Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın ziyareti sırasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Akay, 2019-2020 kampanya dönemi çalışmaları ve randevulu pancar söküm ve tesellüm çalışmaları hakkında Başkan Büyükkılıç'ı bilgilendirdi.

Şeker pancarı tesellüm ve kantar tartım, şeker oranının alınma aşamalarında incelemede bulunan Büyükkılıç, özellikle çiftçiye ödenecek pancar bedelini tahakkuk edecek olan şeker pancarı içerisindeki şeker oranının tespitinde gösterilen itinadan dolayı Akay ve çalışanlara teşekkür etti.

Sistemin işleyişine hayran kaldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce insanların vakti o kadar bol değil. Randevu sistemiyle gelip zamanında işin yapılıyor olması en büyük kazanım. Kamyonun içerisindeki ürünlerden alınan numunelerin şeker oranına kadar her türlü inceleme yapıldıktan sonra fabrika boyutuna geçtiğini görmek de ayrıca bir keyif verici. Binlerce çiftçimizin el emeği göz nuru ürünlerinin değeri hesap edilirken buranın elbetteki güvenilir olması Kayserimizin açısından ayrıca bir güzellik arz etmektedir."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akay, Büyükkılıç'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA