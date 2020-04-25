Büyükkılıç'tan Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi
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Büyükkılıç'tan Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebinde bulunulduBelediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri sonucu kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için...

25.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:16
Büyükkılıç'tan Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebinde bulunuldu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri sonucu kurulan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kayseri Devlet Tiyatrosu için kadro talebi yapıldı.

Büyükkılıç, konuyla ilgili Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile bir görüşme yaptı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu için Cumhurbaşkanlığından 20 sanatçı, 15 teknik eleman ve 5 idari personel kadrosu istendi.

Kaynak: AA

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