Büyükkılıç'tan itfaiyecilere teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki orman yangınında mücadele veren itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki orman yangınında mücadele veren itfaiyeye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneyi başta olmak üzere birçok noktada çıkan orman yangınlarına ülkece cansiperane bir şekilde müdahale edildiğini belirtti.

Kısa süre önce Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Ulupınar bölgesinde de yangın çıktığını hatırlatan Büyükkılıç, "Çıkan yangınla ilgili yapmış olduğunuz yoğun, gayretli, fedakarca mücadeleden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, alnınızdan öpüyorum. Oradaki süreci çok şükür kazasız belasız tamamladık, daha sonraki süreçte de bir grup arkadaşımız ve araçlarımız, Antalya bölgesindeki sıkıntıyı gidermek amacıyla şu anda oradalar. Onlara da hem teşekkür ediyorum hem de onların da sağlıklı bir şekilde kazasız belasız dönmelerini temenni ediyorum. İhtiyaç varsa biz yine göndeririz, oradan gelen talebe göre hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin