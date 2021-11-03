Büyükkılıç'tan İncesu'ya 'Kapadokya Ekspresi' müjdesi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu'ya Kapadokya Ekspresi geleceği müjdesini vererek, İncesu ve Kayseri değerlerinin turistlere sunulacağını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada; "Şehrimizi seviyoruz, bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda 16 ilçe belediyesi el ele, gönül gönüle yolumuza devam ediyoruz" diyerek İncesu ile ilgili turizm noktasında çalışmalar yaptıklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150'nci Yılda 150 Proje' içerisinde yer alan Kapadokya Ekspresi'ne ilişkin özel sektörün bir çalışması olduğunu ve bu çalışma ile de büyük ihtimalle Şubat ayında Kapadokya Ekspresi'nin yola çıkacağını ve İncesu'da son bulacağını belirterek, "Malumunuz Kapadokya Ekspresi bizim 150 projemizden biriydi. Bu projeyle ilgili bizim yapacağımız çalışmalar var iken özel sektörün bu konuda yapmış olduğu bir çalışma ile büyük ihtimalle şubat ayında İstanbul'dan çıkacak olan Kapadokya Ekspresi adeta Kayseri'nin tatlarıyla, gastronomik ürünleri ile adım adım Anadolu'ya gelecek, İncesu'muzda son bulacak" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'deki tarihi zenginlikleri insanların uğrak yeri haline getirmek için çabaladıklarını paylaşarak, şunları söyledi;

"Oradan isteyen Kapadokya'ya, isteyen kayak turizmine, isteyen Kayseri merkezine, isteyen İncesu merkezine, isteyen bölgeye ya da Soğanlı'ya, nereye istiyorsa, ya da Sultan Sazlığı'mızı görecek, saymakla bitmiyor. Malumunuz balon turizmini başlattık. 8 tane firma ruhsat aldı. O çalışmanın içinde yer alacak. Derken doğa ile iç içe olacak. Olmadı kayak turizmi için Erciyes'imize çıkacak. Şimdi böyle bir destinasyon gerçekten hak ettiği yere ulaşacak. Biz de bu tarihi zenginlikleri, insanların uğrak yeri haline getirmek için çırpınıyor, çabalıyoruz. Şehrimizi seviyoruz, bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda 16 ilçe belediyesi el ele, gönül gönüle diyor yolumuza devam ediyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun." - KAYSERİ

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