Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı
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Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı

09.12.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:25
Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Erciyes Dağı manzarası ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Güne sabah sporu ile başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gece etkili olan kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplanan Erciyes ve şehir manzarası önünde fotoğraf çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara, "Bu güzel Çarşamba sabahında tüm hemşehrilerimi Erciyes'in muhteşem manzarası ile selamlıyorum. Kayserimiz her mevsim bir başka güzel. Ama beyaz gelinliğini giyen Erciyes'e kış çok yakışıyor" mesajını düştü. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Erciyes manzarasıyla 'Günaydın' mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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