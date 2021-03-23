Büyükkılıç'tan 'Erciyes Kayak Okulu' müjdesi
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Büyükkılıç'tan 'Erciyes Kayak Okulu' müjdesi

23.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:43
Büyükkılıç'tan 'Erciyes Kayak Okulu' müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında Türkiye'nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı'na yapılacak olan Erciyes Kayak Okulu Projesi'nin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' kapsamında Türkiye'nin parlayan yıldızı Erciyes Dağı'na yapılacak olan Erciyes Kayak Okulu Projesi'nin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan Erciyes'in aranılan ve uluslararası boyutta özelliklere sahip bir kayak merkezi olması için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, seçim beyannamesinde '150. Yılda 150 Proje' arasında yer alan Erciyes Kayak Okulu projesinde ihalenin yapıldığını, çalışmaların hızla başlayacağını söyledi.

Erciyes Kayak Okulu'nun, Erciyes Dağı, Hisarcık Mevkii'nde toplam 800 metrekare kapalı alanda yer alacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mize ve Kayseri'mizin incisi, parlayan yıldızı Erciyes'imize yeni bir projeyi kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes Kayak Okulu Projesi'nde tesisimiz tüm birimleriyle halkımızın kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık 800 metrekarelik bir kullanım alanına sahip projede kayak hazırlık odası, bay-bayan soyunma hacimleri, dinlenme alanı, yemekhanesi ve üç adet yatak odasını bünyesinde barındırmaktadır. Projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalara hızla başlanacak. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin markası olan ve dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nin potansiyelini arttırmak, 12 ay kullanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek ve kamp merkezi, spor merkezi ile termal merkez olmasına yönelik çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan 'Erciyes Kayak Okulu' müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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