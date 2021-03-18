Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti

18.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönüş yolunda midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 24 Endonezyalı turisti hastanede ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönüş yolunda midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 24 Endonezyalı turisti hastanede ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve dönüş yolunda midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Endonezyalı turistlere hastane ziyaretinde bulundu.

Turistlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Erciyes yolunda kaza geçiren Endonezyalı turistlerin sağlık durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için hastanelerde ziyaretlerinde bulunduk. Şükürler olsun ki Kayseri'mize gelen misafirlerimizin sağlık durumunda endişe edilecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de dün, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24'ü Endonezyalı 25 kişi yaralanmıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Hakan Kutlu Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:14:56. #1.16#
title