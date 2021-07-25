Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için "Hospice Projesi"ni hayata geçirecek
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için "Hospice Projesi"ni hayata geçirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için 'Hospice Projesi'ni hayata geçirecek
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Sadece Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Kanser Derneği iş birliğiyle, yaşamının son döneminde olan kanser hastalarının huzur ve yüksek kaliteyle yaşamalarını sağlamak amacıyla "Hospice Projesi"ni hayata geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türk Kanser Derneği iş birliğiyle, yaşamının son döneminde olan kanser hastalarının huzur ve yüksek kaliteyle yaşamalarını sağlamak amacıyla "Hospice Projesi"ni hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamının son dönemindeki hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde adlandıran "Hospice Projesi" hazırladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, hastaya her türlü imkanın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı projenin ihalesinin yapıldığını, Türk Kanser Derneği ile iş birliği halinde çalışmaların başladığını aktardı.

Erciyes Üniversitesi karşısına yapılacak projenin, 11 bin 950 metrekare arsada, 4 bin 136 metrekare alana inşa edileceğini belirten Büyükkılıç, proje kapsamında hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı hasta odasının yanı sıra hobi, poliklinik, rehabilitasyon ve müdahale odası ile çok amaçlı salonun yer alacağı bilgisini verdi.

Sağlam ve kaliteli sağlık altyapısıyla şehri bir sağlık merkezi haline getirme yolundaki gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yaşamının son döneminde bulunan hastalardaki rahatsız edici durumların kontrol edildiği ve yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmeleri için sunulacak Hospice Projemizi hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş birliği halinde olduğumuz Türk Kanser Derneği'nin işletmeciliğini yapacağı projemizin ihalesi yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor."

Büyükkılıç, bu projenin sağlıktan ölüme kadar olan süreçte bir insanın hayatının son evresinde bile yanlarında olduklarının bir göstergesi olacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için 'Hospice Projesi'ni hayata geçirecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kanser hastaları için 'Hospice Projesi'ni hayata geçirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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