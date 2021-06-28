Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi
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Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi

Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesine yapımı planlanan yeni otogar çalışmalarında kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığının müjdesini vererek, otogar projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesine yapımı planlanan yeni otogar çalışmalarında kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığının müjdesini vererek, otogar projesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerinde muhteşem havası ve doğasıyla, gacer ekmeği ve Aşık Seyrani'siyle tanınan Develi ilçesine vizyon kazandıracak projelerden otogar çalışması ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, 2021 yılının Develi için çok daha verimli ve hizmetlerle dolu bir yıl olması için çalıştıklarını belirterek, "Develi'de yaklaşık 8 bin metrekare alanda yapımı planlanan Yeni Otogar çalışması konusunda kamulaştırma işlemlerinin tamamlandığını buradan duyurmak istiyorum" dedi.

Kamulaştırma işlemlerinin hemen ardından hızlıca projelendirme çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Yatırımlarımızla, hizmetlerimizle Develi'yi daha vizyonlu bir ilçe haline getireceğiz. Yeni otogarımızın kamulaştırma işlemi bitti, akabinde projelendirme çalışmaları ara vermeden başladı. Şimdiden Develimize, ilçe sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

16 ilçeyi de bağırlarına bastıklarını ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bizi seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yönünde gayret göstereceğiz. Onların beklentilerine cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi
Büyükkılıç'tan Develi'ye 'yeni otogar' müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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