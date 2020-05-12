Büyükkılıç'tan Develi Belediyesine ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret ederek, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la yeni tip koronavirüs tedbirleri hakkında istişarede bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Belediyesini ziyaret ederek, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'la yeni tip koronavirüs tedbirleri hakkında istişarede bulundu.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Büyükkılıç, Develi Belediyesinin bu süreçte gösterdiği çalışmaların göz doldurduğunu belirtti.

Hem Büyükşehir Belediyesi hem de 16 ilçe belediyesiyle aynı felsefe doğrultusunda hizmet üretmelerinin Kayseri için çok önemli bir kazanım olduğunu belirten Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak evlerinde kalıp, bizlerin de işlerine kolaylaştıran hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah gönül gönüle vererek bu zorlu süreçten de en kısa sürede selamete ereceğiz." ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Cabbar ise yeni tip koronavirüs tedbirlerinin ilk gününden itibaren devletin aldığı tedbir politikalarını ilçede harfiyen uygulama gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Bütün ekipleriyle seferber oldukları bu süreçte dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ve evden çıkamayan hemşehrilerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Cabbar, "Ayrıca 250 ailemiz için sıcak yemek desteğimiz büyük bir titizlikle devam etmekte. Bizler üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. Rabb'imden inşallah bu zorlu günlerden en kısa zamanda milletimizi selamete çıkarmasını niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA