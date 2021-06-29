Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı
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Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı

Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, bakan yardımcıları ve Avrupa büyükelçilerin de olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, bakan yardımcıları ve Avrupa büyükelçilerin de olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, farkındalık oluşturmak için bisiklete binip, büyükelçiler ile birlikte 'Bisikletle sağlıklı ve güvenli yolculuk' diye slogan attı.

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da ulusal koordinasyon görevi 2018 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıya, Büyükkılıç'ın yanı sıra, Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanları katıldı.

Her yıl bir tema ekseninde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen toplantıda, temanın tanıtımı ve belediye faaliyetlerine ilişkin sunumlara yer verildi.

Toplantının sonunda farkındalık oluşturmak için bakan yardımcıları, Avrupalı büyükelçiler ve belediye başkanları ile birlikte bisiklete binen Başkan Büyükkılıç, sağlıklı bir gençlik, sağlıklı bir toplum oluşturmak için bisiklete binilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Yerel yönetimler olarak şehrimizdeki sağlıklı hareketliliği korumak ve geliştirmekle mükellefiz. Gencinden yaşlısına şehrimizde sporu, bisikleti ve sağlıklı yaşamayı teşvik etmeliyiz. Bu gayede çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Sağlıklı ve güvenli bir şehir olması için mutlaka bisiklet kullanılmasını isteyen TBB Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Bu bisikletle sağlıklı kentleri inşa edelim, yolumuz sağlığa gitsin" dedi.

Toplantıya katılan davetliler, bisiklet pozu verdikten sonra, hep bir ağızdan 'Bisikletle sağlıklı ve güvenli yolculuk, yolumuz açık olsun' sloganı attılar. - KAYSERİ

Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı
Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı
Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı
Büyükkılıç'tan Avrupalı Büyükelçiler ile birlikte bisiklet farkındalığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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