Büyükkılıç'tan atık su arıtma tesisi açıklaması
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Büyükkılıç'tan atık su arıtma tesisi açıklaması

09.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:23
Büyükkılıç'tan atık su arıtma tesisi açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında kent genelinde 27,5 milyon TL değerinde 8 atık su arıtma tesisini işletmeye aldıklarını, 2021 yılında ise 28,7 milyon TL değerinde 11 tesisin işletmeye alınmasını planladıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında kent genelinde 27,5 milyon TL değerinde 8 atık su arıtma tesisini işletmeye aldıklarını, 2021 yılında ise 28,7 milyon TL değerinde 11 tesisin işletmeye alınmasını planladıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün önemli çevre yatırımlarıyla birçok yeni projeye imza attığını belirtti.

KASKİ'nin başarılı altyapı çalışmaları ile adından söz ettirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020 yılında Kayseri genelinde 27,5 milyon TL değerinde 8 atık su arıtma tesisini işletmeye aldı. İlçelerimize yapılan tesislerin 2'si ileri biyolojik, 6'sı ise biyolojik atık su arıtma tesisidir. KASKİ bu önemli yatırımlara 2021 yılında da devam edecek. Bu kapsamda, yıl içerisinde tamamlanması planlanan 11 yeni tesisimiz bulunmaktadır. Bunun 3'ü ileri biyolojik, 8'i ise biyolojik atık su arıtma tesisi olacak. Tesislerin maliyeti ise 28,7 milyon TL'dir. 2020 ve 2021 yılında, atık su arıtma tesislerimize toplamda 56,2 milyon TL yatırım yapmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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