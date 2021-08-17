Büyükkılıç'tan aşı markajı
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Büyükkılıç'tan aşı markajı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

- Büyükkılıç'tan aşı markajı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüs aşısı olmak istemeyen 65 yaşındaki bir vatandaşı ikna ederek aşı vurulmasını sağladı.

- Büyükkılıç'tan aşı markajı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüs aşısı olmak istemeyen 65 yaşındaki bir vatandaşı ikna ederek aşı vurulmasını sağladı.

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesinde bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, hiç aşı olmamış ve aşı vurulmak istemeyen 65 yaşındaki Bekir Gürlek isimli vatandaşla konuşarak aşı vurulması konusunda ikna etti.

Vatandaşı ikna etmek için konuşan Başkan Büyükkılıç, "Ben doktorum. ya bu aşıyı yaptırarak bağışıklık kazanacaksın ya da hastalığı geçirip bağışıklık kazanacaksın. Hastalığın nerede duracağını bilmiyoruz. 2 ay önce kimse birbiri ile konulamıyordu tedbir almadığımız için. Düğünler yapılamıyordu, restoranlar kapalıydı" dedi.

İkna olarak aşısını vurulan Bekir Gürlek'e teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, aşı olmayan herkesi aşısını yaptırmaya davet ederek Aile Sağlığı Merkezi'nden ayrıldı.

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Büyükkılıç'tan aşı markajı
Büyükkılıç'tan aşı markajı
Büyükkılıç'tan aşı markajı
Büyükkılıç'tan aşı markajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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