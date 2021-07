Büyükkılıç'tan 15 Temmuz'da Şehitlere Dua ve Karanfil

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, protokolle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kartal Şehitliği'ni ve Polis Şehitliği'ni ziyaret ederek, tüm şehitlere dualar okuyup, mezarlarına karanfil bıraktı. 15 Temmuz 2016'da üniforma arkasına gizlenen FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde bir dizi program ve etkinlikler başladı. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kartal Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ilçe belediye başkanları, rektörler, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi. Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, daha sonra tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

"HER ZAMAN NÖBETTEYMİŞ GİBİ DİRİ VE UYANIK OLACAĞIZ"

Başkan Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada "15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diyerek şunları kaydetti: "Bugün malumunuz 15 Temmuz. Gün içerisinde değişik yerlerde, değişik etkinliklerimiz olacak. Şu andan itibaren Kayseri'mizin şehitliğindeyiz. 15 Temmuz vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz Onların bizler için şefaatçi olmalarını temenni ediyoruz. Peygamberimizin müjdesiyle, Akif'in dizelerinde söylediği gibi, 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana agüşunu açmış duruyor Peygamber. ' Peygamberimizin şehadete önem verdiği dizelerde olduğu gibi şehitlerimiz olmazsa bizler olmayız. Bu ülke olmaz. Bu bayrak göklerde durmaz. Onun farkındayız. Şehitlerimize onun için minnet duyuyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Devletimiz ve milletimize ihanet içeriden olunca onun göründüğü gibi izah edilecek tarafı yoktur. Hainlere karşı her zaman uyanık olmalıyız. Nasıl ki bundan beş sene önce, 15 Temmuz gecesinde bu millet sabahlara karşı nöbetlere durduysa, bundan sonra da her zaman nöbetteymiş gibi diri ve uyanık olacağız. Şehitlerimize tekrardan minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. "Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde o geceye sahip çıkan Türk milletine de minnet duyduğunu vurguladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yaptığı açıklamada "Kayseri'mizde ve 81 ilimizde yapılacak törenler ile birlikte hem şehitlerimizi, hem de FETÖ'cü hainleri unutmayacağımız, unutturmayacağımız törenleri hep beraber yapacağız. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat temenni ediyorum" derken, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de hainlerin 15 Temmuz'da milletten tokat yediklerini, bundan sonra kimsenin böyle oyunlar oynamaya cesaret göstermeyeceklerini belirtti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise 15 Temmuz şehitleri vesilesi ile tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini belirterek, FETÖ'cülerin hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti. Günaydın, "Yılın her gününde ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız üzerinde hesabı olanları asla unutmayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde, kenetleneceğiz" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol, Kartal Şehitliği'nin ardından Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti. Şehitlik kabir ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunurken, Başkan Büyükkılıç da şehit kabirlerinde dua edip, karanfil bıraktı.

Kaynak: Habermetre