Büyükkılıç, "Talas Bulvarı'na 1 şerit yol daha ilave ediyor"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşımda rahat nefes alabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşımda rahat nefes alabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında yol genişletme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti. Büyükkılıç, bu kapsamda Talas istikametinden Kartal Kavşağı'na devam eden 3 şeritli yola 1 şerit daha eklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, trafiğin en yoğun olduğu ana arter ve caddelerde yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını hummalı şekilde sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla "düzenli ve gelişmiş" Kayseri için yenilikçi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolların standardını yükseltmek, araç trafiğinde konforu sağlamak ve sıkışıklığı gidermek için Talas'tan Erciyes Üniversitesi ve şehir merkezine giden yolda, yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam etti. Yol düzenleme çalışmalarıyla birlikte altyapı çalışmalarını da yürüten ekipler, ayrıca altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt kaplama çalışması ve yolun gerekli yatay ve düşey işaretlemelerini de yapacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Talas istikametinden gelip Kartal Kavşağı'na devam eden mevcut 3 şerit yola bir şerit daha ilave edilerek devamında 4+1 olan yolun sürekliliği sağlanmaktadır. Böylece Talas istikametinden Kartal Kavşağı istikametine doğru yaklaşık 1 kilometrelik yol, 4 şerit haline getirilmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğin Kartal Kavşağı'nda daha hızlı ve güvenli akışı temin edilecektir" diye konuştu.

Büyükkılıç, bu çalışmalar kapsamında yaya yollarının daha önce terki yapılmış olan General Adnan Doğu Kışlası önüne çekilerek yaya yolunun bütünlüğünün temin edildiğini, yol güzergahındaki yeşil alanların da bir peyzaj projesi dahilinde genişletildiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı