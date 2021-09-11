Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Haberler
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Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın temsilcileri ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'nın temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükkılıç, ayrıca Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunlar ve Mensuplar Buluşması'na katıldı.

Emirgan'da gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş ve üyeleri katıldı. Dernek üyeleri ile bir araya gelen ve hasbihal eden Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, kadim kent Kayseri için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Büyükkılıç, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve protokol ile birlikte Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunlar ve Mensuplar 128. Yıl Buluşması'na katıldı. Büyükkılıç, 1893 yılında eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayan ve 128 yıldır aralıksız olarak hizmetine devam eden Kayseri Lisesi'nin mezunlarını ve mensuplarını selamladı. - KAYSERİ

Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Büyükkılıç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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