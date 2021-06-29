Büyükkılıç sözünü tuttu elektrik üretimi başladı

Kayseri'nin en büyük yenilenebilir enerji ve tarım projesi 4.5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1.5 megavatlık kısmı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyuna duyurduğu 30 Haziran tarihinden 1 gün önce elektrik üretimine başladı.

Kayseri'nin en büyük yenilenebilir enerji ve tarım projesi 4.5 megavatlık Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi'nin 1.5 megavatlık kısmı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyuna duyurduğu 30 Haziran tarihinden 1 gün önce elektrik üretimine başladı. Tesisin, 1.5 megavatlık kısmının devreye alınmasıyla, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hem 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektriğin üretilmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve ekonomi, çevre ve atık yönetimi gibi başlıklarda Kayseri'ye yakından ilgilendiren Beydeğirmeni Biyogaz Santrali'nde ilk elektrik üretilmesinin sevinci yaşanıyor.

Başkan Büyükkılıç'ın Haziran başında gerçekleştirdiği denetimde kamuoyuna duyurduğu "30 Haziran'da elektrik üretilecek" açıklamasının ardından fedakarca yürütülen çalışmalar sonuç verdi ve ilah edilen tarihten 1 gün önce elektrik üretimi gerçekleşmiş oldu.

Toplamda, hem 15 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hem 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması beklenen 4.5MW Biyogaz Tesisin 1.5 megavatlık kısmı Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör işbirliği ile EPDK tarafından lisanslama işlemleri de tamamlanarak sorunsuz bir şekilde hayata geçti. Projede elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra çevre kirliliğinin giderilip, atık yönetiminin de sağlanması amaçlanıyor.

Santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün yapımı tamamlanarak elektrik üretimine başlanan tesiste, 1.5 megavatın devreye alınmasıyla, hem 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanması hem 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hem de tarımsal üretim ile istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.

Elektrik üretiminin yanı sıra çevre kirliliğini de önleyecek tesis, yatırımcı firmanın 4.5 megavatı tamamlayacak şekilde inşaatına devam etmesinin yanı sıra önümüzdeki dönemlerde gübre üretimi de yapılacak, sonraki süreçte ise güneş enerjisi üretimi de gerçekleşecek.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nden ahırlarını tamamlayıp, hayvanlarını getiren ve besiye başlayan hak sahiplerinin, biyogaz tesisi ile atık sözleşmelerini yaptıkları, gübrelerinin Biyogaz tesisi yüklenici firma tarafından alınmaya başladığı da belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı