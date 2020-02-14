Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezlerinde incelemelerde bulundu

14.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:39

Büyükşehir Belediyesi şehrin farklı bölgelerindeki tesisleri ile eğitime ve spora destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki fitness salonunda spor yapanları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, sosyal yaşam merkezinde farklı branşlarda açılan kursları da ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Sosyal yaşam merkezlerinden vatandaşların büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir şeyler öğrenmenin keyfini ve heyecanını yaşıyorlar. Bu anlamda KAYMEK eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Sosyal yaşam merkezlerimizdeki fiziki koşullar çok iyi. Binlerce insanımız buradan hizmet alıyor. Hem spor imkanlarından hem de kurslardan memnuniyet var. Kayseri'mizin güzel insanları bunları hak ediyor. Ekiplerimizle hemşehrilerimize layık olmak için gayret ediyoruz."

Kaynak: AA