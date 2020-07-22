Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanını inceledi
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Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin ikinci etabının temele hazır hale getirildiğini açıkladı.

Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanını inceledi
22.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:08

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinin ikinci etabının temele hazır hale getirildiğini açıkladı.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Proje alanında incelemede bulunun Büyükkılıç, projenin ilk etabının sonbaharda tamamlanacağını ve 622 daire ve 55 dükkanın hak sahiplerine teslim edileceğini, 850 araçlık iki katlı otoparkın da hizmete alınacağını belirtti.

İkinci etabın kat karşılığı proje kapsamında ihale edildiğini anımsatan Büyükkılıç, 216 daire, 13 iş yeri ve 180 araçlık otoparkı kapsayan temel işlemlerinin planlandığı gibi devam ettiğini kaydetti.

Burada Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden birine imza atıldığını aktaran Büyükkılıç, "İhaleyi alan firmamız da çok şükür seyrinde temel kazısını yaptı. Şu anda gerekli izolasyonu yapılıyor. Daha sonra da temelini atacağız. O da seyrinde gidecek. Zaten inşaat piyasası hareketlendi. Şehrimizin merkezinde Sahabiye Mahallesi'nde güzide semtimizde bundan sonra ev almak isteyenlere yönelik olarak ortamımız da, imkanımız da var. Kardeşlerimizi bu açıdan ihaleleri, buradaki çalışmaları takip etmeye davet ediyorum ve bir kez daha şehrimize bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Proje içerisinde yer alan ve hayırsever iş insanı Recep Mamur tarafından yaptırılan caminin projenin ruhunu yansıtan bir ibadethane olduğunu belirten Büyükkılıç, çevre düzenlemesinin de hızla devam ettiği caminin de en kısa sürede ibadete açılacağını anlattı.

Kaynak: AA

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