Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 30 Haziran'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına destek amacıyla onların özel halk otobüsleri dahil toplu ulaşım hizmetinden 31 Mart'a kadar ücretsiz yararlanmalarını sağladıklarını ifade eden Büyükkılıç, salgın şartlarını dikkate alıp süreyi 30 Haziran'a uzattıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Acun Ilıcalı Merve Boluğur
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de sağlık çalışanları toplu ulaşım araçlarından 3 ay daha ücretsiz yararlanacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:16:54. #1.15#
title