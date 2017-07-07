Büyükkılıç, Park Çalışmalarını Denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocatepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 15 Temmuz Egemenlik Parkı inşaatını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, parkın tamamlanmasıyla Kocatepe Mahallesine yeni misyon ve vizyon kazandırılacağını ifade etti.



15 Temmuz Egemenlik Parkı ile bu anlamlı tarihi her zaman yaşatacaklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Kocatepe Mahallesi'nde yer alan ve 15 bin metrekare olan 15 Temmuz Egemenlik Parkı, bölgeye yeni bir misyon kazandıracaktır. Park içerisinde spor alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi çok geniş bir hizmet ağı bulunmaktadır. Çok amaçlı ve büyük ölçekli bu parkımızda diğer parklarımız gibi dede ve torunların bir arada oyun oynayabileceği ve dinlenebileceği mekanlardan olacaktır. Aileler gönüllerince bu parklara sıcak yaz aylarında adeta birer sosyal alanda yaşayabileceklerdir. Kocatepe halkı Melikgazili olmanın farkını hizmetlerden yararlanarak yaşıyor."