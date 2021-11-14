Büyükkılıç, misafirlerini Erciyes Dağı'nda ağırladı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul'un Üsküdar ilçesinden gelen misafirleriyle Erciyes Dağı'nda bir araya geldi.

Büyükkılıç, Develi ilçesiyle kardeş şehir olan Üsküdar ilçesinden gelen heyetle Erciyes Kardanadam Tesisleri'nde kahvaltı yaptı.

Etkinliğe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki heyet, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü katıldı.

Büyükkılıç, Erciyes'te gerçekleşen buluşmayla İstanbul'dan gelen heyete Kayseri'yi tanıttıklarını bildirdi.

Kayseri'nin son günlerde çok iyi bir şekilde ön plana çıkmaya başladığını belirten Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Başta Mehmet Özhaseki bakanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada Erciyes gibi bir değerimiz var. Kayak merkezimiz uluslararası standartta. Kayseri kadim bir şehir. 6 bin yıllık ticari geçmişinden başlayan ipek yolu üzerindeki bir şehir. Ticaretin ve sanayinin merkezi olan bu şehri, kültürel, gastronomi, turizm, sportif, eğitim ve sağlık yönleriyle daha nasıl ön plana çıkartırızın çalışma ve arayışı içerisindeyiz. 5 tane üniversitesi olan bir şehir. Anadolu'da nitelikli öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmamız lazım. Burada okuyan öğrencilerin Anadolu kültürüyle bezenmesi lazım. Bunu sağlamamız lazım. Bu bir devlet politikası olmalı. Burada üniversitelerimizde eğitim gören yavrularımızı birer kültür ve gönül elçisi olarak görüyorum."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Kayseri'nin kadim bir medeniyet şehri olduğunu kaydetti.

Uzun bir aradan sonra Kayseri'ye ikinci kez geldiğini anımsatan Türkmen, "Bizler de sizleri Üsküdar'da ağırlamak isteriz sayın başkanım. Kayseri, bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz açısından kadim bir belde, kadim bir medeniyet şehri. Böyle güzel bir belde ile kardeş olmak, burayı ziyaret etmek ayrı bir lütuftur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından heyet, teleferikle kayak merkezini gezip, Erciyes yazısı önünde hatıra fotoğrafı çekindi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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