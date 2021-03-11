İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:40
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin milli birliği, beraberliği ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, istiklal mücadelesini muhteşem mısralarıyla ebedileştirdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Vatan şairimiz, memleketin umutsuzluğa düştüğü savaş yıllarında, iman dolu yüreği ile kalemiyle, kağıdıyla milletin hislerine tercüman olmuştur. Yazdığı mısralarla umutsuzluğu umuda çevirmiş, birlik ve beraberliğin önemini bizlere çok iyi anlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda tüm yokluklara rağmen milletin göstermiş olduğu kahramanlığı çok iyi anlayan ve anlatan Mehmet Akif Ersoy, aziz milletin vatan ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya göstermiş, ezelden ebede hür yaşamış bir milletin, vatan uğruna akıttığı kanların ne kadar kutsal olduğunu dizelerinde vurgulamıştır."

İstiklal Marşı'nın, Türk milletine geçmişte umut olduğunu, gelecekte her daim umut olmaya devam edeceğini kaydeden Büyükkılıç, "Milli şairimiz, eşsiz eseri ile halkın kalbine ümit tohumları serpmiş, milli iradenin sesi olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un da deyişiyle, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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