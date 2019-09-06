Büyükkılıç Kocasinan Çözüm Merkezi'nde

06.09.2019 14:16

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi'ne gelen telefonları yanıtlayarak, vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, belediyenin aktif uygulama alanı olan Çözüm Merkezi'ni gezerek, merkezin telefon hattına gelen aramaları yanıtladı.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi'nin bu uygulaması sayesinde devletin şefkat elini vatandaşa yansıttığını belirtti.

Birim çalışanlarıyla da sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşların yüreğine dokunan hizmetler ürettiğini belirterek, bu sayede devletin şefkat elini vatandaşa doğrudan yansıttığını ifade etti.

Çözüm Merkezi'nin çalışmaları hakkında Başkan Büyükkılıç'a bilgi aktaran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Çözüm Merkezi'nin vatandaşa doğrudan hizmet sunan çözüm odaklı bir proje olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA