Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Yılı Programı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırşehir'de 2021 UNESCO Ahi Evran Yılı Programı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Başkan Büyükkılıç, Kırşehir, Cacabey Meydanı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ettiği 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması programına katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kayserililerin selamını ileterek, bir süre görüştü. Büyükkılıç, ayrıca Kırşehir ve Kayseri'nin Ahilik kültürü ve Ahilik anlayışı ile yetişmiş esnaflarıyla Ahi Evran'ın öğretilerini geleceğe taşıyan önemli şehirler olduğunu belirterek, Ahi Evran'ı gündemde tutup, onun felsefesini tüm insanlığa ulaştırabilmek için gayretlerinin süreceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç'a Kırşehir programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili Dağ, Cumhur İttifakı'nın oy oranını paylaştı

 Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Muhammed Ali Fatih Erbakan Berfu Yenenler Recep Tayyip Erdoğan
Spor Mustafa Denizli Mesut Özil Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Sultan Selim Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Büyükkılıç, Kırşehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:18:37. #1.11#