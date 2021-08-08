Büyükkılıç: "Kırsalda 5 Bölgede Yol Çalışmaları Sürüyor"
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Büyükkılıç: "Kırsalda 5 Bölgede Yol Çalışmaları Sürüyor"

Büyükkılıç: 'Kırsalda 5 Bölgede Yol Çalışmaları Sürüyor'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince 41 milyon TL yatırımın yapıldığı kırsal yollarda konfor ve güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan hizmetler kapsamında Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde yapılan...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince 41 milyon TL yatırımın yapıldığı kırsal yollarda konfor ve güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan hizmetler kapsamında Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Yahyalı ve Bünyan ilçelerinde yapılan yol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçe ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerini aralıksız sürdürürken, ilçe yollarında asfaltlama çalışmalarında da büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

5 İLÇEDE KIRSAL YOLLAR MODERNLEŞTİRİLİYOR

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Ulaşım konusunda yaptığı yatırımlar kapsamında kırsala yönelik 41 milyonluk yatırım yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, "Pınarbaşı ilçesi Çaybaşı Mahallesi ile Tomarza ilçesi Avşarsöğütlü Mahallesi'ne baks ve ricat yapımları, Sarız ilçesi Kırkısrak köprü tamiri yapımı, Yahyalı ilçesi Senirköy Mahallesi'ne I. Kat sathi kaplama yapımı işleri sürerken, Bünyan ilçesi Bünyan İl Yolu Bağlantısı -Hazarşah-Akçatı-Emirören-Topsöğüt arası yola II. Kat sathi kaplama yapılıyor" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, kırsal yollarda toplam 41 milyon TL bedelle 605 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM

Kilitli parke çalışmalarından, oyun parkı ve halı sahaya, sosyal tesislerden, sıcak asfalt, yol yapım ve kırsal faaliyetlere kadar ilçelerde dokunmadık alan bırakmayan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçe belediye başkanları ile el ele, gönül gönüle ilçelerin talepleri için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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